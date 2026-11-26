Компания Rocket Lab 26 ноября планирует запустить из Новой Зеландии радарный спутник японской компании Synspective. Как сообщает Space.com, ракета Electron должна стартовать в окно, открывающееся в 19:00 по восточному времени США — в полночь 27 ноября по Гринвичу и в 13:00 27 ноября по местному времени в Новой Зеландии.

Миссию назвали Night Owls Never Sleep. Rocket Lab планирует начать трансляцию примерно за 30 минут до старта.

Спутник для наблюдения за Землей

Аппарат войдет в созвездие Strix, которое создает токийская компания Synspective. Спутники этой сети оснащены радарами с синтезированной апертурой, использующими радиоволны для получения детальных изображений земной поверхности днем и ночью, а также сквозь облачность.

В случае успешного запуска разгонный блок Electron должен вывести спутник Strix на низкую околоземную орбиту на высоте 569 километров. Synspective стремится создать группировку, способную снимать любую точку Земли с интервалом в несколько часов.

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Контракт с Synspective

Запланированный полет станет 14-й миссией Rocket Lab для Synspective. В конце сентября Rocket Lab сообщила о соглашении с компанией еще на 20 запусков Electron в 2028–2031 годах.

Эту договоренность назвали крупнейшим коммерческим контрактом в истории ракеты Electron. После нее общее количество законтрактованных полетов Electron для Synspective достигло 47.

Night Owls Never Sleep должна стать 101-й миссией Rocket Lab. Из них 92 были орбитальными полетами Electron, а еще девять — суборбитальными миссиями HASTE, модификации Electron для испытаний датчиков и другого оборудования в условиях гиперзвукового полета.

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