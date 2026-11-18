Компания Rockstar Games подтвердила, что игра GTA 6 будет работать с ограничением в 30 кадров в секунду на консолях, доступных на старте, в том числе PlayStation 5 Pro. Режимы на 40 или 60 кадров в секунду не появятся для этих платформ и в будущих обновлениях. Об этом Engadget сообщает со ссылкой на комментарий Rockstar для Kotaku.

Ограничения процессора

По словам директора Rockstar по технологическому производству Марка Чемберса, процессор PlayStation 5 Pro недостаточно мощный, чтобы обеспечить работу сложной симуляции игры с более высокой частотой кадров. Процессор этой консоли лишь немного быстрее процессора базовой PlayStation 5, поэтому улучшения графической части не устраняют это ограничение.

В то же время обновлённый графический процессор и технология масштабирования изображения на PlayStation 5 Pro должны повысить визуальное качество игры. На этой консоли GTA 6 получит тени с трассировкой лучей и более чёткое изображение, дополняющие отражения и освещение с трассировкой лучей в базовой версии.

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Разрешение и стабильность кадров

Согласно тестам Digital Foundry, обе консоли Sony рендерят игру в разрешении 1440p. PlayStation 5 Pro масштабирует изображение с помощью PSSR до уровня, близкого к нативному 4K, тогда как картинка на базовой PlayStation 5 выглядит заметно мягче.

Digital Foundry также сообщает, что PlayStation 5 Pro поддерживает стабильные 30 кадров в секунду с равномерным воспроизведением кадров. Базовая PlayStation 5 в основном удерживает этот показатель, но во время продолжительных сцен с большим количеством взрывов частота может снижаться до середины 20 кадров в секунду. Rockstar ещё не анонсировала версию GTA 6 для персональных компьютеров.

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