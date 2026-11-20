Rockstar Games выпустила альбом к GTA VI с 24 новыми треками — Anadolu Agency
Компания Rockstar Games выпустила официальный альбом саундтреков к Grand Theft Auto VI — Grand Theft Auto VI: The Album. В сборник вошли 34 композиции, 24 из которых ранее не были опубликованы. Альбом создан в партнерстве с Atlantic Records и вышел на следующий день после мирового запуска видеоигры. В Майами, США, Rockstar Games и PlayStation проведут в субботу музыкальный фестиваль, сообщает Anadolu Agency.
Новые композиции
Среди новых треков — Go Easy Дуа Липы, AHH YEA Playboi Carti и Crazy for You Ланы Дель Рей. В альбом также вошли Power Trip JENNIE, Sweet Like Candy Камилы Кабельо, Fast Emotion Зары Ларссон и Bigger Burna Boy.
Десять из 34 композиций были доступны до выхода альбома. Шесть из них вышли 17 сентября, когда Rockstar впервые объявила о сборнике, еще четыре сингла были выпущены в период с октября по ноябрь. Среди последних — Don't Chart Cardi B, Suzuki Fuerza Regida, Flower in a Hurricane Justice и Blood in Your Eyes Tove Lo.
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В сборник также вошли ранее выпущенные RHYNO Travis Scott, That's It Yung Lean при участии Future и Metro Boomin, а также Last Thing You Need Morgan Wallen.
Фестиваль и отдельный альбом
Саундтрек охватывает хип-хоп, поп-музыку, электронную, кантри и латиноамериканскую музыку и отражает музыкальный ландшафт вымышленного штата Леонида и вдохновленного Майами города Вайс-Сити.
На фестивале в Mana Wynwood в Майами на двух сценах выступят Travis Scott, Cardi B, Don Toliver и Kodak Black. Justice сыграют DJ-сет. Альбом доступен на стриминговых платформах, а также на виниле и CD. Отдельный альбом с оригинальным музыкальным сопровождением, написанным французским электронным дуэтом Justice, запланирован на 11 декабря.