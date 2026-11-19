Американская компания Scout Motors планирует продавать базовую электрическую версию будущего внедорожника Traveler дешевле чем за $60 тысяч. Генеральный директор компании Скотт Киог заверил, что ранее объявленный ценовой ориентир сохраняется, сообщает Motor1.

По словам Киога, Traveler без дополнительного оснащения будет стоить менее $60 тысяч. Версия почти со всеми доступными опциями, по его оценке, будет находиться в верхней части 80-тысячного или нижней части 90-тысячного диапазона. При этом дополнительные аксессуары могут приблизить цену автомобиля к $100 тысячам или превысить эту отметку.

Версия с увеличителем запаса хода

Scout также готовит для Traveler силовую установку Harvester с увеличителем запаса хода. Она должна сочетать электрический привод с атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем Volkswagen Group, который будет работать в качестве генератора. Его планируют разместить позади задней оси.

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Компания заявляет, что такая модификация будет иметь примерно 800 л. с. и 1356 Нм крутящего момента. Целевое ускорение до 97 км/ч составляет около 3,5 секунды, а общий запас хода — примерно 805 км. На электротяге внедорожник, по оценке Киога, сможет преодолеть ориентировочно 241 км до включения бензинового генератора.

Платформа для других брендов

Traveler получит рамную архитектуру, которую Scout Motors потенциально может использовать для моделей других брендов Volkswagen Group. Киог назвал возможной разработку на этой платформе внедорожника Audi или Volkswagen, однако подчеркнул, что подтвержденных планов нет.

Scout также рассматривает трехрядную версию Traveler. Для нее понадобятся более длинная колесная база и изменения в конструкции рамы. Первые серийные модели Scout ожидаются в 2028 году: Traveler должен появиться раньше пикапа Terra.

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