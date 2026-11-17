Компания Sellas Life Sciences заявила, что ее экспериментальная иммунотерапия galinpepimut-S снизила риск смерти на 41% по сравнению со стандартным лечением у пациентов с острым миелоидным лейкозом на поздней стадии. Как сообщает STAT News, по словам компании, этот результат соответствовал основной цели клинического испытания III фазы.

Заявление компании

Sellas сообщила о результате во вторник, 17 ноября. Компания называет galinpepimut-S экспериментальной иммунотерапией против рака крови. В доступной части публикации не приведены другие показатели исследования или подробные данные о его ходе.

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Предыдущий прогноз автора

Автор материала STAT News Адам Фойерстайн отметил, что ошибся в оценке перспектив препарата. В колонке, опубликованной в сентябре, он прогнозировал, что galinpepimut-S не сможет продлить выживаемость в испытании III фазы.

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