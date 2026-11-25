Компания Slate Auto сохранит для электрического пикапа Slate Truck 2027 модельного года фиксированный запас хода 205 миль независимо от комплектации. Базовая цена модели в США составит 24 950 долларов без учета сбора за доставку в размере 1450 долларов, поэтому наиболее доступная конфигурация будет стоить 26 400 долларов.

Ставка на меньшую батарею

Как сообщает Motor1, пикап получит один электродвигатель мощностью 181 л. с. на задней оси, литий-железо-фосфатную батарею и разъем для зарядки NACS. Запас хода в 205 миль не будет меняться в зависимости от выбранных опций.

Компания обосновывает такой подход данными опроса AAA за 2024 год: в среднем жители США проезжают около 31 мили в день. При таком показателе полного заряда Slate Truck теоретически должно хватать почти на неделю ежедневных поездок. Модель примерно на два фута короче Ford Maverick, который источник называет самым маленьким пикапом, продаваемым в США.

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Переоборудование в кроссовер

Дополнительный комплект для переоборудования позволяет превратить двухместный пикап в пятиместный кроссовер. В набор входят каркас безопасности, подушки безопасности и заднее сиденье. Компоненты разработаны так, чтобы многие владельцы могли установить их в домашнем гараже с помощью базовых инструментов.

Версии Squareback и Fastback в основном будут поставляться с завода уже собранными как кроссоверы. Их стартовая цена составляет соответственно 29 950 и 31 950 долларов без сбора за доставку, который одинаков для всех конфигураций. Запас хода 205 миль сохранится для пикапа, Squareback и Fastback.

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