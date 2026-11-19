Компания Trump Media & Technology Group, владелец социальной платформы Truth Social, планирует погасить до $883,5 млн долга по конвертируемым облигациям, не продавая биткоины и не выпуская новые акции. Компания уже выкупила облигации на $100 млн со скидкой к номинальной стоимости, сообщает CoinDesk.

Право требовать выплату

В мае 2025 года Trump Media продала конвертируемые облигации с нулевой процентной ставкой на $1 млрд, обеспеченные биткоинами, чтобы профинансировать их покупку. Срок погашения этих бумаг истекает в 2028 году, однако их владельцы могут однократно потребовать выплаты полной номинальной стоимости наличными 30 ноября 2026 года.

Временный генеральный директор компании Кевин Макгерн заявил, что Trump Media намерена использовать имеющиеся денежные средства и кредитные ресурсы для улучшения структуры капитала без дополнительного выпуска акций. По его словам, компания стремится сохранить как можно большую часть биткоинов для своей стратегии получения дохода и дождаться восстановления стоимости актива.

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Биткоины и денежные резервы

По состоянию на 30 сентября Trump Media владела примерно 15 649 BTC, говорится в квартальном отчёте. При цене около $63 750 за биткоин и при условии неизменности объёма резервов их стоимость оценивалась примерно в $998 млн, тогда как в конце сентября она составляла около $1,31 млрд.

Компания также сообщала о $393 млн денежных средств и краткосрочных инвестиций, а также о $31 млн средств с ограниченным использованием по состоянию на 30 сентября. После этого она тратила деньги на выкуп облигаций и запланированное слияние с TAE Technologies, а 7 октября привлекла ещё $100 млн по действующему конвертируемому займу.

В квартальной отчётности Trump Media предупредила: если других источников финансирования окажется недостаточно, она может продать биткоины или другие цифровые активы для финансирования такого выкупа. Конвертация бумаг в акции для их владельцев выглядит невыгодной: цена конвертации составляет около $34,72 за акцию, тогда как акции компании торговались примерно по $4.

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