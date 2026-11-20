В США компания Waymo, подразделение Alphabet по разработке беспилотных автомобилей, объявила о двух отзывах роботакси после инцидентов с закрытыми полосами автострад и ручным регулированием движения. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Причины отзывов

Компания сообщила о решении в пятницу, 20 ноября. Речь идет о двух отдельных отзывах роботакси из-за инцидентов с закрытыми полосами автострад и во время ручного регулирования движения. В Waymo назвали эти ситуации основаниями для отзывов.

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Ограничения на автострадах

Ранее на той же неделе Waymo заявила, что приостановила работу своих автомобилей на автострадах США. Компания сделала это после того, как регулятор Калифорнии запретил ее автомобилям двигаться по автострадам в штате. Таким образом, приостановка работы на автострадах предшествовала заявлению о двух отзывах.

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