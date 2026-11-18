Компания Waymo временно приостановила поездки роботакси по автомагистралям во всех штатах США. Решение приняли после того, как Департамент транспортных средств Калифорнии запретил беспилотным такси компании работать на автострадах штата, сообщает InsideEVs.

Запрет в Калифорнии

Калифорнийский регулятор ввел ограничение на прошлой неделе. Формально оно действует только в пределах штата, однако Waymo решила остановить эксплуатацию своих автомобилей на скоростных дорогах по всей стране, чтобы оценить работу системы. Сервис заказа беспилотных поездок по городским улицам продолжает работать.

По данным DMV Калифорнии, основанием для запрета стала серия инцидентов, когда роботакси Waymo въезжали в активные зоны дорожных работ. В ведомстве заявили, что беспилотные операции компании на автомагистралях представляют непосредственную угрозу общественной безопасности.

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Предыдущие инциденты и проверка

В июне Waymo уже отозвала 3871 электрическое роботакси с автоматизированной системой управления пятого поколения. Причиной стали опасения, что автомобили могут на скорости заезжать на полосы, перекрытые из-за дорожных работ.

Также недавно на трассе I-280 в Калифорнии беспилотный Jaguar I-Pace с брендингом Waymo пытался объехать полицейское перекрытие движения, установленное для уборки обломков на дороге. Полицейский остановил автомобиль. Издание отмечает, что этот случай не связан с решением DMV.

Waymo сообщила, что работает с DMV Калифорнии и должностными лицами других штатов над возобновлением поездок по автомагистралям. Компания работает в 15 американских городах и предлагала беспилотные поездки по автострадам Калифорнии с ноября прошлого года. Ранее в этом месяце Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала проверку одного из обновлений программного обеспечения Waymo, предназначенного для предотвращения проезда роботакси мимо остановившихся школьных автобусов.

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