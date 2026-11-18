Компания YG Entertainment продолжает обсуждать с участницами Blackpink будущую деятельность группы после того, как ее название не было внесено в новый список артистов с эксклюзивными контрактами. Как сообщает Channel NewsAsia, компания не подтверждала ни распад коллектива, ни прекращение соглашения с его участницами.

Группы нет в списке контрактов

По данным Korea JoongAng Daily, в финансовом отчете YG Entertainment за третий квартал, опубликованном 16 ноября, среди артистов с эксклюзивными контрактами по состоянию на 30 сентября были указаны Babymonster, Winner, Treasure и сольный рэпер Ын Джи-вон. Blackpink в этом перечне не было.

Группа, в состав которой входят Дженни, Розэ, Лиса и Джису, ранее фигурировала в контрактных раскрытиях YG Entertainment после продления соглашения о групповой деятельности в декабре 2023 года. В частности, ее упоминали в полугодовом отчете компании, опубликованном в августе 2026 года. В то же время в разделе отчета о деятельности компании все еще был указан последний релиз Blackpink.

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Участницы сосредоточены на сольной карьере

YG Entertainment заявила, что все четыре участницы сейчас сосредоточены на индивидуальной карьере, а переговоры о дальнейшей работе Blackpink продолжаются. В компании добавили, что уважают желание участниц сосредоточиться на индивидуальной деятельности в настоящее время.

В декабре 2023 года участницы продлили контракты с YG Entertainment только для групповой деятельности, не продлив индивидуальные эксклюзивные соглашения. Дженни основала агентство Odd Atelier, Джису — Blissoo, Лиса — Lloud, а Розэ подписала контракт с The Black Label. После завершения мирового тура Deadline в январе 2026 года группа Blackpink выпустила в феврале третий мини-альбом Deadline.

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