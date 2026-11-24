Компания International Resources Holding (IRH) из Абу-Даби согласовала условия возможного приобретения базирующейся в Дублине горнодобывающей компании Kenmare Resources за £352,8 млн, или около $460 млн. В случае заключения сделки IRH получит контроль над рудником Мома в Мозамбике — одним из крупнейших в мире месторождений титановых минералов.

Условия возможной сделки

Как сообщает The National, IRH готова заплатить 380 пенсов за акцию Kenmare. Это на 52% больше цены закрытия торгов 20 ноября и более чем вдвое превышает среднюю цену акций за 30 дней до 5 октября, когда на котировки еще не влияли слухи о возможной сделке.

Совет директоров Kenmare единогласно готов рекомендовать твердое предложение на таких условиях, если оно будет официально сделано. В то же время компании подчеркнули, что гарантий подачи окончательного предложения нет. Согласно правилам поглощений в Ирландии, IRH имеет время до 17:00 15 декабря по дублинскому времени, чтобы подать твердое предложение или отказаться от него.

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Согласование в Мозамбике

Сделка зависит от одобрения правительством Мозамбика смены контроля над активом без существенных изменений в горнодобывающей лицензии Kenmare. Налоговый орган страны также должен подтвердить возможные обязательства по уплате налога на прирост капитала. IRH стремится получить безотзывную поддержку директоров Kenmare и части институциональных инвесторов.

Kenmare является крупнейшим продавцом ильменита на открытом рынке и обеспечивает около 6% его мирового предложения. Ильменит — железо-титановый минерал, являющийся основным сырьем для производства титановых пигментов и металла. При нынешних темпах добычи ресурсов рудника Мома хватит более чем на 100 лет, а в прошлом году предприятие произвело 1 млн тонн готовой продукции.

IRH была основана в 2022 году. В 2024 году компания получила 51% акций Mopani Copper Mines в Замбии после обязательства вложить $1,1 млрд в восстановление предприятия. В прошлом году она также договорилась о покупке 56% конголезского производителя олова Alphamin Resources за $367 млн.

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