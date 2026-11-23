Компания в сфере кибербезопасности CrowdStrike объявила о намерении приобрести Zscaler в рамках сделки по обмену акциями, которая оценивает Zscaler примерно в $43,9 млрд. Как сообщает Channel NewsAsia, сделка должна укрепить позиции CrowdStrike в сфере сетевой безопасности и сервисов нулевого доверия.

Условия обмена акциями

Акционеры Zscaler получат по 1,135 акции CrowdStrike за каждую свою акцию. Такой коэффициент обмена предполагает оценку одной акции Zscaler примерно в $260,41, что на 34% выше последней цены закрытия торгов.

После завершения сделки нынешним акционерам CrowdStrike будет принадлежать около 84,1% объединенной компании.

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Реакция рынка и цели компаний

В ходе предрыночных торгов акции Zscaler выросли более чем на 13,4%, тогда как бумаги CrowdStrike потеряли 5%. Объединение может создать одного из крупнейших в мире специализированных поставщиков услуг в сфере кибербезопасности.

Компании рассчитывают начать работу с совокупным ежегодным регулярным доходом свыше $10 млрд и ориентируются на $1 млрд синергии в выручке в годовом исчислении. В материале отмечается, что корпоративные клиенты стремятся сократить количество поставщиков средств безопасности, выбирая компании, предлагающие несколько продуктов в рамках одного сотрудничества.

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