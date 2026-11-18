Компания по кибербезопасности Palo Alto Networks объявила о намерении приобрести ИИ-стартап Applied Compute в сделке с оплатой акциями, оцененной в $4,5 млрд. Компания стремится помочь бизнесу безопасно развертывать модели искусственного интеллекта с открытыми весами, сообщает Channel NewsAsia.

Программное обеспечение для моделей

Applied Compute продает программное обеспечение, которое позволяет компаниям адаптировать и запускать модели с открытыми весами на собственных данных. В таких ИИ-моделях обученные параметры доступны публично.

После объявления о сделке акции Palo Alto Networks выросли на 8,5% во внебиржевых торгах. Завершение приобретения ожидается в третьем квартале 2027 финансового года.

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Прогноз выручки

Приобретение Applied Compute продолжает серию сделок Palo Alto Networks в 2026 году. В нее также вошли компания по безопасности идентификационных данных CyberArk и разработчик решений для наблюдаемости систем Chronosphere.

Отдельно Palo Alto Networks спрогнозировала выручку за 2027 финансовый год в диапазоне от $14,52 млрд до $14,57 млрд. По данным LSEG, это выше средней оценки аналитиков в $14,16 млрд.

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