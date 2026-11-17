Компания Barq Group из Абу-Даби в ОАЭ заключила с американской Elroy Air соглашение о приобретении до 20 автономных гибридно-электрических грузовых дронов Chaparral. Аппараты планируют использовать для оборонных и коммерческих логистических задач, сообщает AeroTime.

Пять твердых заказов

Договоренность, о которой компании сообщили 16 ноября 2026 года, предусматривает пять твердых заказов и резервирование еще 15 производственных слотов, обеспеченных депозитами. Barq Group внесла депозит в размере $10,25 млн: он покрывает 50% стоимости каждого из пяти беспилотников, заказанных в рамках твердого контракта. Компания также должна осуществить дополнительные предоплатные платежи за зарезервированные производственные места.

Начальная стоимость соглашения на закупку до 20 Chaparral составляет до $70 млн только за воздушные суда. Поставки запланированы с 2027 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Характеристики Chaparral

Chaparral способен перевозить более 500 фунтов груза на расстояние до 450 миль и не требует специально предназначенных взлетно-посадочных полос. Дрон использует восемь вертикальных и четыре передних пропеллера и выполняет вертикальные взлет и посадку. По данным Elroy Air, гибкие варианты заправки позволяют не зависеть от зарядной инфраструктуры.

Производством тяжелых грузовых дронов на предприятии в Сакраменто, штат Калифорния, займется Kratos Defense & Security Solutions. Выпуск первых аппаратов должен начаться в конце 2026 года. Elroy Air недавно завершила автономные беспилотные полеты, разрешенные в рамках программы интеграции eVTOL Министерства транспорта США и Федерального управления гражданской авиации США.

Читай нас в