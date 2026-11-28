Компания Zillow прогнозирует, что ставки по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в США будут оставаться выше 7% как минимум до середины 2027 года. Она также ожидает сокращения продаж жилья на 3,5%, сообщает Fortune.

Ставки и продажи жилья

По данным Freddie Mac, по состоянию на среду средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке составляла 7,21%. Неделей ранее она равнялась 7,28%, а в аналогичный период предыдущего года — 6,23%. Снижение за неделю связали со спадом фондового рынка, который подтолкнул инвесторов к казначейским облигациям США и снизил их доходность.

В октябре продажи на вторичном рынке жилья сократились на 5,5% по сравнению с сентябрем и на 8,8% в годовом выражении — до годового темпа в 3,75 млн объектов. Это самый низкий показатель за 16 лет. Количество незавершенных сделок, являющееся индикатором будущих продаж, снизилось на 4,7% за месяц и на 16,7% за год, установив второй подряд рекордный минимум.

Влияние инфляции

Старший экономист Zillow Кара Нг отметила, что замедление экономики или более быстрое снижение инфляции могут раньше ослабить давление на ипотечные ставки. В то же время она указала, что арендные ставки по новым договорам в 2025–2026 годах растут самыми быстрыми темпами, поэтому уже не сдерживают показатели жилищной инфляции.

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Zillow прогнозирует рост предложения жилья примерно на 11% в следующем году. По оценке Нг, этого могло бы хватить для удовлетворения спроса, если покупатели вернутся на рынок.

Малоподвижный рынок

Доля жилья, которое ежегодно меняет владельца в США, составляет 3,8%, тогда как до финансового кризиса этот показатель был близок к 5%. Ставка по 30-летней ипотеке выросла примерно с 6,60% в июле до 7,61% в начале октября и с тех пор держится выше 7%.

Генеральный директор Zillow Джереми Воксман ранее заявил CNBC, что рост ставки на целый процентный пункт за три месяца стал одним из самых быстрых за десятилетия. По его оценке, рынок ипотек для покупки жилья сократился на 4% в годовом выражении, а в четвертом квартале спад может составить 10–15%.

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