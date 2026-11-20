Chevron и HELLENiQ ENERGY в ближайшие дни начнут сейсмические исследования нефти и природного газа в южной части Ионического моря возле Греции. Работы выполнит компания энергетических данных TGS, сообщает Euronews со ссылкой на министра окружающей среды и энергетики Греции Ставроса Папаставру.

Судно уже прибыло в район работ

Исследовательское судно Ramform Tethys уже прибыло в район после одобрения запроса на выпуск NAVTEX — морского навигационного сообщения. Оно обследует участки, на которые консорциум имеет права на разведку. Завершить сейсмические исследования планируют до конца января 2027 года.

Полученные данные должны помочь Chevron и HELLENiQ ENERGY оценить перспективность участков для разведочного бурения. Греция зависит от импортного газа, а коммерчески пригодные для добычи запасы могли бы стать внутренним источником поставок.

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Отдельный тендер на сбор данных

Параллельно три компании отрасли — SLB, Viridien и BGP — подали заявки на сбор и обработку неисключительных сейсмических данных в водах западной и южной Греции. Международный тендер проводит Греческая компания по управлению углеводородными и энергетическими ресурсами HEREMA.

19 ноября оценочный комитет HEREMA открыл три заявки и должен определить одного или нескольких исполнителей работ. По словам Папаставру, сейсмические исследования будут проводиться в соответствии с международным правом, в частности морским, а также с соблюдением требований безопасности и охраны окружающей среды.

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