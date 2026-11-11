Компании Европейского Союза уже потратили в 2026 году ориентировочно 8,7 млрд евро на российский сжиженный природный газ с проекта «Ямал». Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на новые расчёты, оказавшиеся в распоряжении издания.

Оценочные расходы компаний ЕС

Речь идёт именно о LNG — сжиженном природном газе. В материале указано, что расходы осуществили компании ЕС, а сумма приведена как оценочная.

По данным издания, расчёты касаются поставок с проекта «Ямал». В доступном описании публикации приведена только обобщённая оценка расходов на этот российский газ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка влияния платежей

Der Spiegel считает, что полученные Россией, государством-агрессором, средства помогают ей в войне против Украины. Издание описывает эти платежи как многомиллиардные поступления из Европы в российскую военную казну.

Автором материала указан Стефан Шульц. Публикация датирована 11 ноября 2026 года.

Читай нас в