Американские компании American Deep Sea Minerals, Inc. (ADSM) и American Ocean Minerals Corporation (AOM) подали правительству США заявки на лицензии для разведки морского дна в международных водах южной части Тихого океана, вблизи Островов Кука, Кирибати и Французской Полинезии. Об этом сообщает Mongabay.

Один из участков — Eastern High Seas Pocket 3 площадью 101 064 квадратных километра — граничит с исключительными экономическими зонами Островов Кука, Кирибати и Французской Полинезии. Второй участок площадью 89 645 квадратных километров расположен к югу от исключительной экономической зоны Островов Кука. Большинство таких районов содержат полиметаллические конкреции с никелем, марганцем, медью, кобальтом и другими минералами.

Возражения Французской Полинезии

Правительство Французской Полинезии выступило против планов ADSM относительно Eastern High Seas Pocket 3. В письме Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA) оно призвало отклонить заявку компании или приостановить ее рассмотрение для предоставления дополнительной информации, проведения тщательной экологической оценки и консультаций с региональными правительствами и организациями.

Французская Полинезия также поставила под сомнение полномочия NOAA выдавать разрешения на добычу в международных водах. Правительство подчеркнуло, что участок примыкает к сети морских охраняемых территорий Tainui Atea и строго охраняемому резервату Société Ouest. Район назвали экологическим коридором для морских млекопитающих, акул, скатов, черепах, морских птиц, пелагических видов рыб и глубоководных сред обитания.

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Риски для рыболовства

Eastern High Seas Pocket 3 с 2010 года имеет статус специальной зоны управления Комиссии по рыболовству в западной и центральной частях Тихого океана (WCPFC). Рыболовство здесь находится под усиленным мониторингом, а перегрузка улова между судами запрещена.

Экологические организации Островов Кука и Французской Полинезии также потребовали от NOAA отклонить заявку ADSM, указывая на значение района для миграции тунца, китов и черепах. Эксперт Королевского Нидерландского института морских исследований Джесси ван дер Гриент заявила, что в случае добычи шлейфы сбросов могут перемещаться в исключительные экономические зоны соседних государств и влиять на тунца и другие промысловые виды.

ADSM предложила четырехлетнюю техническую программу, сосредоточенную на научных и экологических исследованиях, которая должна завершиться испытанием горнодобывающего оборудования. NOAA опубликовало заявку ADSM в Федеральном реестре и провело в июле виртуальные общественные слушания, но дальнейших решений по ней не объявляло.

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