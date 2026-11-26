По меньшей мере две калифорнийские компании, контролируемые структурами с китайскими владельцами, покупали самые современные чипы Nvidia для искусственного интеллекта. Об этом говорится в расследовании CBS News, о котором сообщает Anadolu Agency.

Партнёр Nvidia в Сан-Хосе

Одна из компаний — RiCloud AI из Сан-Хосе. Она имеет статус preferred partner Nvidia, предусматривающий приоритетный доступ к передовым чипам, программному обеспечению и технической поддержке. В то же время её материнская компания Yuxing InfoTech Investment Holdings базируется в китайском Шэньчжэне.

Корпоративные документы, на которые ссылается CBS News, свидетельствуют, что генеральный директор Yuxing Конг Ю получил образование в Командном колледже Народно-освободительной армии Китая. Американские чиновники не обвиняли RiCloud AI или её китайскую материнскую компанию в нарушениях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экспорт серверов в Юго-Восточную Азию

Другая компания, Aivres, имеет наивысший партнёрский статус Nvidia — elite computing partner. Ранее она работала под названием Inspur, а название сменила после внесения её китайской материнской компании в правительственный список США в сфере безопасности в 2023 году.

Согласно расследованию, отдельные американские компании с китайскими владельцами сдавали в аренду или продавали серверы на базе Nvidia предприятиям в Юго-Восточной Азии. Торговые записи свидетельствуют, что Aivres экспортировала в регион передовые технологии на сумму не менее 5,6 млрд долларов в период с апреля 2024 года по февраль 2026 года, включая серверы с чипами Blackwell, на которые распространяются ограничения.

В расследовании также участвовала вашингтонская некоммерческая организация C4ADS, специализирующаяся на вопросах безопасности и анализировавшая корпоративные документы и данные о структуре собственности.

Читай нас в