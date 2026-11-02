Коммунистическая партия Китая ввела новые правила проверки и продвижения чиновников в преддверии масштабных кадровых перестановок, ожидаемых в следующем году. Как сообщает South China Morning Post, положения включили в резолюцию, принятую на пятом пленуме 20-го Центрального комитета КПК.

Оценка работы в кризисах

Документ предусматривает, что чиновников будут оценивать по их действиям в критические моменты и во время сложных вызовов. Партийным кадровым органам приказали не полагаться только на возраст кандидатов, их образование или стаж работы. Резолюция также предостерегает от назначений, призванных прежде всего обеспечить демографический баланс в руководстве, если это происходит в ущерб профессиональным качествам кандидатов.

КПК призвала строго соблюдать ограничения сроков пребывания на руководящих должностях, чтобы избегать постоянного перемещения чиновников между назначениями. В то же время партия должна поддерживать кадровую преемственность между старшими, средними и молодыми чиновниками, а также развивать карьеры женщин, представителей этнических меньшинств и беспартийных деятелей.

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Усиление проверок кандидатов

Перед повышением чиновники должны будут проходить более тщательные проверки. Они будут включать раскрытие данных о семейных связях и личном состоянии, согласование с антикоррупционными органами, а также оценку дисциплинарных взысканий и жалоб граждан.

В резолюции также подтвердили нулевую терпимость к неформальным группировкам, патронажным сетям, непотизму, а также покупке и продаже должностей. Председатель КНР Си Цзиньпин в пояснительной записке заявил, что посвящение пленума партийному управлению необходимо для сохранения идеологической чистоты КПК и ее длительного правления.

По словам старшего научного сотрудника Национального института стратегических исследований Университета Цинхуа Се Маосуна, новые правила должны отдать предпочтение управленцам с проверенным опытом работы в различных сферах вместо чиновников, строящих карьеру на формальных показателях и краткосрочных проектах.

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