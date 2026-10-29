Центральный комитет Коммунистической партии Китая на пленуме в Пекине утвердил меры по усилению дисциплины в партии и сокращению коррупции среди кадров. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на государственное агентство Xinhua.

Решения пленума

Пятый пленум Центрального комитета, который возглавлял председатель КНР Си Цзиньпин, завершился 29 октября. Его участники одобрили решение о «продвижении всеобъемлющего и строгого управления партией». Документ предусматривает, в частности, сокращение коррупции среди партийных функционеров.

В состав Центрального комитета входят около 300 чиновников. Пленумы этого органа ранее были важными моментами для укрепления политических позиций Си Цзиньпина. В то же время в сообщении по итогам заседания китайского лидера не назвали «народным лидером» — такой титул означал бы дальнейшее повышение его политического статуса.

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Кадровые изменения

Си Цзиньпин ведет антикоррупционную кампанию уже 14 лет. За это время тысячи чиновников были отстранены от должностей, в том числе десятки членов Центрального комитета. Нынешний пленум имел самую низкую явку со времени смерти Мао Цзэдуна в 1976 году: перед началом заседания в Центральном комитете оставались вакантными восемь мест.

Во время пленума некоторые вакансии были заполнены. Главу антикоррупционного органа Чжан Шэнмина, который также является заместителем председателя Центральной военной комиссии, повысили до состава Политбюро — высшего органа принятия решений в стране. После этого в Политбюро насчитывается 22 члена.

В августе Китай отстранил от должности Чжан Юся, который был самым высокопоставленным генералом, после многомесячного расследования коррупции. После его отстранения в Центральной военной комиссии, которая должна состоять из семи представителей, остались только Си Цзиньпин и Чжан Шэнмин. Пленум состоялся в преддверии партийного съезда в следующем году, на котором 73-летний Си Цзиньпин почти наверняка получит четвертый срок, по оценке Channel NewsAsia.

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