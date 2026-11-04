Конгресс Колумбии одобрил законопроект президента Абелардо де ла Эсприэльи, ужесточающий условия для членов незаконных вооружённых группировок, добровольно сдающихся властям. Документ отходит от политики «полного мира», которую проводил предыдущий президент Густаво Петро, сообщает TimesLIVE.

Сенат поддержал инициативу 57 голосами против 24, а Палата представителей — 95 голосами против 10. Теперь законопроект передадут де ла Эсприэлье на подпись.

Условия для смягчения приговоров

Законопроект предусматривает, что участники незаконных вооружённых группировок не смогут занимать государственные должности или участвовать в мирных переговорах. Вместо этого они могут рассчитывать на сокращение срока наказания, если сложат оружие, назовут других участников группировок, передадут имущество и предоставят информацию о политических связях и коррупционных сетях.

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От них также потребуют передать завербованных или похищенных несовершеннолетних и содействовать поиску пропавших без вести. Срок наказания может быть сокращён максимум на 50%, а для командиров — максимум на 30%. При этом руководителям группировок не смогут назначать наказание менее 10 лет лишения свободы.

Отказ от подхода предыдущих властей

Новые правила не предусматривают приостановления ордеров на арест, остановки экстрадиции или правоохранительных операций. Во время избирательной кампании де ла Эсприэлья обещал прекратить переговоры с левыми партизанскими и преступными группировками и применить против них армию.

Правительство де ла Эсприэльи утверждает, что переговоры во время президентства Петро, в частности приостановление действия ордеров на арест и введение перемирий, позволили группировкам увеличить численность и усилить контроль над территориями, важными для наркотрафика и незаконной добычи полезных ископаемых. По данным Министерства обороны Колумбии, число членов таких групп выросло с 15 120 в конце 2022 года до примерно 28 802 в июле 2026 года.

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