У Конгресса США есть менее трёх недель, чтобы согласовать финансирование федеральных учреждений после 11 декабря, когда истекает срок действия текущего финансирования. Переговоры между республиканцами и демократами осложняют разногласия по поводу войны с Ираном и требование президента Дональда Трампа выделить дополнительные 350 млрд долларов Пентагону, сообщает Cyprus Mail.

Обе партии пытаются договориться о временном финансировании правительства до начала следующего года. Тогда, по данным издания, демократы должны взять под контроль Сенат и Палату представителей после убедительной победы на ноябрьских промежуточных выборах. Для принятия двухпартийного пакета в Сенате необходимо не менее 60 голосов.

Споры по поводу Ирана

Демократы обсуждают, следует ли настаивать на включении в бюджетный законопроект положений, которые ограничивали бы использование президентом силы против Ирана. Большинство республиканцев выступает против таких ограничений.

Сенатор-демократ от Вермонта Питер Уэлч заявил, что его партия не хочет финансировать войну, но в то же время не стремится к остановке работы правительства. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун назвал возможный новый шатдаун колоссальной ошибкой и серьёзным вредом для американцев.

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Часть демократов также выступает против прекращения финансирования правительства. Представительница Демократической партии Роза Делауро, ведущая демократка в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей, подчеркнула, что шатдаун сам по себе не остановит войну.

Оборонные расходы

Республиканцы в Сенате не достигли согласия по поводу использования процедуры бюджетного согласования для выполнения запроса Трампа на 350 млрд долларов оборонных расходов. Такая процедура позволила бы принять закон простым большинством голосов и обойти сопротивление демократов.

Пока республиканцы решили вести двухпартийные переговоры по предложенному ими законопроекту об оборонных ассигнованиях на 1,1 трлн долларов. Он содержит лишь 69 млрд долларов из запрошенного президентом дополнительного финансирования. Сенатор-республиканец Майк Раундс предупредил, что законодатели могут не успеть договориться, если не ускорят переговоры.

Стороны также допускают принятие части из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях для финансирования отдельных правительственных структур до завершения 2027 финансового года, а остальных учреждений — через временную резолюцию о продлении финансирования.

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