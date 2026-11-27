Конгресс США одобрил законопроект H.R. 973, предусматривающий введение обязательных федеральных стандартов безопасности для аккумуляторов и электросистем электровелосипедов. Сенат 19 ноября единогласно поддержал документ Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act, а Палата представителей одобрила его в апреле 2025 года 365 голосами против 42. Теперь законопроект передали президенту на подпись, сообщает Electrek.

Какие стандарты станут обязательными

В случае вступления документа в силу Комиссия по безопасности потребительских товаров США должна будет в течение 180 дней ввести в качестве окончательных федеральных стандартов безопасности три стандарта UL. Речь идет об UL 2271 для батарей легких электротранспортных средств, UL 2849 для электросистем электровелосипедов и UL 2272 для персонального электротранспорта, в частности электросамокатов.

Сейчас эти требования в основном носят добровольный характер на федеральном уровне. В то же время отдельные юрисдикции уже сделали сертификацию обязательной: в частности, город Нью-Йорк требует сертификации по применимым стандартам UL для электровелосипедов, батарей и других устройств микромобильности, продаваемых в городе.

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Влияние на производителей и продавцов

Законопроект также предусматривает, что будущие обновления этих стандартов, как правило, будут становиться федеральными требованиями через 180 дней после уведомления Комиссии, если она не определит, что изменения не повышают безопасность.

Для компаний, уже продающих сертифицированную продукцию, немедленное влияние может быть ограниченным. В то же время требования могут сильнее всего сказаться на сегменте недорогих электровелосипедов, сменных батарей и товаров прямого импорта без сертификации. Сертификация UL не устраняет полностью риск возгорания литий-ионной батареи, поскольку опасность могут создавать повреждения, неправильный ремонт, несовместимые зарядные устройства или производственные дефекты.

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