Конгресс США одобрил двухпартийный законопроект Financial Exploitation Prevention Act of 2025, направленный на защиту пожилых американцев и других уязвимых взрослых от финансового мошенничества. Палата представителей приняла документ в июне, а Сенат в среду вечером поддержал его единогласным согласием — ни один сенатор не возразил. Далее законопроект передадут на подпись президенту Дональду Трампу, сообщает CNBC.

Отсрочка выплат

Законопроект позволит компаниям взаимных фондов и их трансфер-агентам, которые ведут учет владельцев паев и операций, временно откладывать выплаты по заявкам на выкуп паев. Это будет возможно, если у них есть обоснованные основания полагать, что заявка связана с финансовой эксплуатацией инвестора.

Защита будет распространяться на инвесторов в возрасте от 65 лет, а также на более молодых взрослых, у которых, вероятно, есть психические или физические нарушения, мешающие им самостоятельно защищать собственные интересы. Сначала выплату можно будет задержать на срок до 15 рабочих дней. Если подозрение в эксплуатации сохраняется, этот срок можно будет продлить еще на 10 рабочих дней. Регуляторы штатов, отдельные государственные органы или суды также смогут продлевать такую отсрочку.

Доверенное контактное лицо

Законопроект также предусматривает механизм доверенного контактного лица — человека, с которым финансовое учреждение может связаться, если возникнут опасения относительно счета инвестора. Такой человек может попытаться предотвратить мошенничество, связавшись с владельцем счета.

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Компании взаимных фондов, которые будут применять новые механизмы защиты, должны будут просить клиентов предоставить имя и контакты как минимум одного доверенного контактного лица.

Потери от мошенничества

По данным Федеральной торговой комиссии США, люди в возрасте от 60 лет сообщили примерно о 3 млрд долларов потерь от мошенничества в 2025 году. Это на 25% больше, чем 2,4 млрд долларов в 2024 году, и на 400% больше показателя 2020 года — 600 млн долларов.

Лишь 6% пожилых пострадавших сообщили о потерях от 100 тысяч долларов, однако на такие случаи пришлось 70% всех заявленных потерь этой возрастной группы. FTC отметила, что из-за значительного количества незаявленных случаев реальные потери в 2025 году могли составить от 13,3 млрд до 119,5 млрд долларов.

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