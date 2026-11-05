Конгресс США пригласил Дженсена Хуанга на закрытый брифинг — CNBC

В США трое председателей комитетов Палаты представителей от Республиканской партии пригласили генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на закрытый брифинг по поводу его контактов с топ-менеджером Megaspeed Элис Хуанг. Законодатели также хотят обсудить протоколы безопасности Nvidia для противодействия шпионажу со стороны иностранных государств.

Приглашение на 18 ноября

Письмо руководителю Nvidia подписали председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст, председатель Специального комитета по вопросам Китая Джон Муленар и председатель Постоянного специального комитета по разведке Рик Кроуфорд. Они пригласили Хуанга на личный совместный брифинг 18 ноября — на следующий день после запланированной публикации Nvidia отчетности за третий квартал.

В письме отмечается, что недавние сообщения вызывают обеспокоенность относительно доступа Китайской Народной Республики к чувствительным американским технологиям и информации. Руководители комитетов заявили, что Конгрессу важно установить, в какой степени национальная безопасность США могла оказаться под угрозой.

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Сообщения об Элис Хуанг

Как сообщает CNBC, The New York Times на прошлой неделе написала, что, по данным американской разведки, гражданка Китая Элис Хуанг передавала информацию Пекину и имела близкие отношения с Дженсеном Хуангом. По данным газеты, примерно год назад об этих разведывательных выводах проинформировали президента США Дональда Трампа.

Nvidia не подтвердила CNBC, посетит ли Дженсен Хуанг предложенный брифинг. Компания заявила, что ее региональные облачные клиенты получают обычную коммерческую информацию, а не конфиденциальные коммерческие тайны Nvidia или данные, связанные с национальной безопасностью. В Nvidia также подчеркнули, что встречи с клиентами являются обычной частью работы руководителя, который ежегодно общается с тысячами представителей компаний.

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