Конгрессмен-республиканец Скотт Дежарле признал поражение от демократки Виктории Бродерик на выборах в Палату представителей США в 4-м округе штата Теннесси. Как сообщает The Hill, в понедельник Дежарле написал в Facebook, что лично связался с Бродерик, чтобы поздравить ее и предложить поддержку в новой работе.

Разрыв превышал 200 голосов

По данным Decision Desk HQ, по состоянию на понедельник после полудня Бродерик опережала действующего конгрессмена немногим более чем на 200 голосов. Она получила 48,87% голосов против 48,73% у Дежарле, то есть преимущество составляло около одной десятой процентного пункта.

В то же время Decision Desk HQ на тот момент еще не объявила прогноз относительно победителя гонки в 4-м округе Теннесси. Дежарле, который отработал в Палате представителей восемь сроков, в своем сообщении выразил надежду, что округ и дальше будет получать должное внимание и заботу.

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Позиции кандидатки

Дежарле значительно превосходил Бродерик по расходам на кампанию. На президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил в этом округе с преимуществом в 24 процентных пункта.

Бродерик заявляла, что пришла в политику после отмены Верховным судом США решения Roe v. Wade в 2022 году. В ходе кампании она обещала работать над сохранением сельских больниц, доступным дошкольным образованием, снижением вооруженного насилия при одновременной защите ответственных владельцев оружия и усилением надзора за военными и оборонными расходами.

Бродерик также выступала за декриминализацию марихуаны и усиление контроля за компаниями в сфере искусственного интеллекта и проектами дата-центров. Дежарле во время работы в Конгрессе поддерживал значительную часть повестки Трампа, в частности предлагал запретить федеральным ведомствам аннулировать или списывать студенческие займы.

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