В США конгрессмен-республиканец от Миннесоты Том Эммер победил председателя Республиканского исследовательского комитета Огаста Пфлюгера, представляющего Техас, в борьбе за должность организатора республиканского меньшинства в Палате представителей следующего созыва. Об этом сообщает The Hill.

Работа на должности организатора

Эммер занимает должность организатора голосований республиканского большинства в Палате представителей с 2023 года. Ранее он также возглавлял Национальный республиканский комитет Конгресса.

Во время работы на нынешней должности Эммеру приходилось действовать в условиях минимального преимущества республиканцев в Палате представителей. Консервативные сторонники жёсткой линии нередко блокировали продвижение законодательных инициатив, стремясь добиться уступок от руководства партии.

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Работа с разногласиями во фракции

В письме коллегам-республиканцам Эммер отметил, что в партии всегда будут разногласия относительно политики и стратегии. По его словам, команда организаторов на протяжении последних четырёх лет помогала членам партийной конференции обсуждать споры и находить путь к 218 голосам.

В мае Эммер сказал The Hill, что для работы с беспокойными членами фракции важен более мягкий подход. Издание также отмечает, что он играл центральную роль в продвижении законодательных приоритетов президента Дональда Трампа, в частности One Big Beautiful Bill Act.

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