В США член Палаты представителей от Демократической партии Роберт Гарсия заявил, что президенту Дональду Трампу есть что скрывать. Так он отреагировал на письмо советника Белого дома Уильяма Шарфа, который предупредил, что обещания демократов расследовать деятельность администрации президента могут перейти грань откровенной преступности, сообщает The Guardian.

Предупреждение Белого дома

Шарф заявил, что расследования Конгресса должны преследовать законную законодательную цель и не могут использоваться для наказания лиц, ставших объектами расследований, или для подготовки к уголовному преследованию.

Советник Белого дома также сослался на публичные высказывания вновь избранных законодателей-демократов, в частности Ричарда Охеды, Кейти Падиллы Стаут и Яссамин Ансари. Отдельно он раскритиковал кампанию Гарсии Lawyer Up, заявив, что ее предполагаемой целью является не законотворчество, а запугивание.

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Ответ демократа

Гарсия, который сейчас является ведущим демократом в комитете Палаты представителей по надзору, пообещал продолжить проверки. Он заявил, что полномочия Конгресса вытекают из статьи I Конституции США, а не зависят от разрешения Белого дома, и назвал их неотъемлемой частью законодательной работы.

По его словам, избиратели поддержали демократов, чтобы те принимали законы для искоренения коррупции и злоупотреблений. Гарсия также обвинил администрацию в угрозах неконституционными действиями против Конгресса и подчеркнул, что законодателей не остановят угрозы, которые он назвал необоснованными, со стороны Министерства юстиции или юристов президента.

После промежуточных выборов демократы вернули контроль над обеими палатами Конгресса. В январе они начнут работу с самым большим большинством в Палате представителей с 2008 года.

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