Конгрессмен-республиканец Грег Стюб из Флориды будет баллотироваться на пост главы конференции Республиканской партии в Палате представителей США. По данным The Hill, его вступление в гонку подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Стюб станет третьим претендентом на эту должность. Его соперницами будут конгрессвумен Эрин Хаучин из Индианы и действующая глава конференции Лиза Макклейн из Мичигана.

Критика руководства партии

Заявление Стюба прозвучало после того, как он резко раскритиковал руководство республиканцев в Палате представителей и Сенате в публикации после промежуточных выборов. Он заявил, что партийные лидеры, по его мнению, являются «позорно слабыми» и больше боятся проводить консервативный курс, чем разочаровать избирателей, которые привели республиканцев к власти.

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Конгрессмен также обвинил руководство в уступках умеренным членам фракции и призвал его уступить место новым лидерам, которые, по его словам, будут отстаивать консервативное направление. В интервью Newsmax Стюб заявил, что не считает целесообразным оставлять на руководящих должностях тех же людей, которые отвечали за коммуникации партии в течение последних двух лет, после потери более 30 мест.

Три претендента

Хаучин в письме коллегам-республиканцам подчеркнула, что имеет более 20 лет опыта в сфере связей с общественностью, коммуникаций и избирательных кампаний. Макклейн, со своей стороны, сообщила в социальной сети X о поддержке десятков республиканцев Палаты представителей, а также двух кандидатов от Республиканской партии, избранных в Конгресс в этом избирательном цикле.

Глава конференции республиканцев будет играть ключевую роль в формировании коммуникаций партии, когда республиканцы в следующем году перейдут в оппозицию после победы демократов в обеих палатах Конгресса на выборах во вторник.

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