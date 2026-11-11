В США конгрессмен-республиканец Кен Калверт, согласно предварительному прогнозу, побеждает конгрессвумен-республиканку Янг Ким на выборах в 40-м избирательном округе Калифорнии. По данным The Hill со ссылкой на Decision Desk HQ, когда были обнародованы 69% результатов, Калверт получил 53,5% голосов, а Ким — 46,5%.

Объединённый округ

Новый 40-й округ объединил бывший 41-й округ Калверта и 40-й округ Ким. Он охватывает части округа Ориндж и региона Инленд-Эмпайр в округе Сан-Бернардино, в том числе города Мишн-Вьехо, Корона, Лейк-Элсинор и Ранчо-Санта-Маргарита.

Оба кандидата ранее представляли значительные части территории в новых границах округа, однако в него вошла большая часть бывшего округа Калверта, чем округа Ким. Гонка стала следствием принятия в Калифорнии Proposition 50 в прошлом году.

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Кампания Калверта

Калверт впервые был избран в Палату представителей США в 1992 году. По данным The Hill, он является дольше всех действующим республиканцем в делегации Калифорнии в Конгрессе, был председателем подкомитета по оборонным ассигнованиям Комитета Палаты представителей по ассигнованиям и возглавляет республиканскую делегацию штата.

В ходе кампании Калверт делал акцент на своих консервативных позициях. Как сообщала Los Angeles Times, он также обращал внимание на голосование Ким вместе с демократами в 2021 году против правила времён Дональда Трампа, которое отменяло регулирование выбросов метана. Калверта поддержали несколько крупных консервативных и республиканских организаций Калифорнии.

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