В США конгрессмен Джейсон Кроу планирует подать петицию, чтобы добиться голосования в Палате представителей по законопроекту о восстановлении для граждан Афганистана статуса временной защиты (TPS). Инициатива появилась на фоне сообщений о возможных рейсах для депортации афганцев в Пакистан уже в середине ноября с последующим возвращением в Афганистан, сообщает The Hill.

Более 8 тысяч человек под угрозой депортации

По данным издания, после прекращения Министерством внутренней безопасности США действия TPS для Афганистана риск депортации грозит чуть более чем 8 тысячам афганцев. Многие из них прибыли в Соединенные Штаты во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана.

Часть этих людей не смогла получить другой миграционный статус из-за очередей в системе предоставления убежища или трудностей с оформлением специальных иммиграционных виз для тех, кто сотрудничал с американскими военными. Летом Верховный суд США пришел к выводу, что суды имеют ограниченные полномочия по пересмотру приостановки TPS, что позволило отменить эту защиту для граждан 13 стран.

Кроу, служивший в Афганистане, заявил, что афганские партнеры США рисковали жизнью, помогая американским военным, а Соединенные Штаты должны выполнить обещание защитить их.

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Рейсы и голосование

Судебные иски против депортаций уже дали первые результаты. В то же время, по данным The Hill, в судебном документе Министерство внутренней безопасности США заявило о намерении продолжить депортационные рейсы, запланированные на 16 ноября.

Пакистан, по информации издания, все еще рассматривает этот план. Представитель министерства иностранных дел Талибана также выразил серьезную обеспокоенность из-за сообщений о возможном перемещении афганских беженцев в Пакистан. Иммиграционная и таможенная служба США публично не подтвердила детали возможных операций, сославшись на безопасность и отказавшись комментировать будущие рейсы, списки пассажиров и направления.

Чтобы заставить Палату представителей рассмотреть законопроект, Кроу должен собрать 218 подписей, в том числе заручиться поддержкой четырех республиканцев. Законопроект имеет двухпартийную поддержку: среди его соавторов есть республиканцы Дон Бейкон и Мария Эльвира Саласар. В то же время его перспективы в Сенате остаются неопределенными.

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