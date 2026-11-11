Конгрессмен Масси собрал 218 подписей для голосования по файлам Эпштейна — Anadolu Agency
В США конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что его петиция о вынесении на голосование законопроекта Epstein Files Transparency Act II собрала 218 подписей. Это порог, необходимый для принудительного вынесения документа на рассмотрение Палаты представителей, сообщает Anadolu Agency.
11 ноября Масси написал в социальной сети X, что работает с конгрессвумен-демократками Прамилой Джаяпал и Терезой Легер Фернандес, а также конгрессменом Ро Ханной, чтобы в ближайшее время вынести законопроект на голосование.
Что предусматривает законопроект
Масси представил законопроект 15 июля вместе с Ханной и Легер Фернандес. Сенатскую версию документа возглавляют сенаторы-демократы Джефф Меркли и Бен Рэй Лухан.
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Инициатива должна предоставить генеральным прокурорам штатов, окружным прокурорам, членам Конгресса и потерпевшим по делу Эпштейна право подавать в суд на генерального прокурора США из-за сокрытия, редактирования, задержки или неопубликования материалов, связанных с Эпштейном.
Доступ потерпевших и прокуроров
Документ также предусматривает доступ потерпевших к полным неотредактированным записям о них самих, в том числе к отчетам ФБР об интервью. Министерство юстиции США должно было бы передавать прокурорам штатов и местным прокурорам необходимые неотредактированные материалы, в том числе обеспечивать защищенный доступ к засекреченной информации.
В июльском заявлении Масси утверждал, что Министерство юстиции систематически не выполняет требования закона о раскрытии материалов, принятого 19 ноября 2025 года. По его словам, ведомство незаконно удерживает более 3 миллионов файлов Эпштейна и сохраняет значительные редакционные изъятия в публикуемых документах.