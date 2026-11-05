В США конгрессмен от Калифорнии Пит Агилар объявил о намерении баллотироваться на должность кнута Демократической партии в Палате представителей. Заявление прозвучало после победы демократов на промежуточных выборах во вторник. Партия готовится взять под контроль Палату представителей в январе.

Кампания Агилара

Агилар, который возглавляет демократическую фракцию Палаты представителей, в письме к коллегам попросил поддержать его кандидатуру. Он назвал приоритетами вопросы доступности, надзор Конгресса за администрацией президента Дональда Трампа и сохранение единства среди демократов, сообщает Anadolu Agency.

В письме Агилар написал, что избиратели поручили демократам быть противовесом президентству и одновременно сосредоточиться на вопросах доступности.

Кнут является одной из руководящих должностей в партийной фракции. Должностное лицо отвечает за партийную дисциплину, обеспечение необходимого числа голосов для принятия законодательных решений и координацию голосований членов фракции.

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Выборы нового руководства

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис также официально начал кампанию на должность спикера. В случае избрания он станет первым темнокожим спикером Палаты представителей в истории США. Спикера избирает полный состав Палаты представителей; эта должность является второй в очереди президентского правопреемства после вице-президента.

Действующий кнут демократов Кэтрин Кларк, которая является заместительницей Джеффриса, объявила о выдвижении на должность лидера большинства. В случае избрания она станет первой женщиной на этой должности. Демократы Палаты представителей проведут внутренние выборы руководства 18–19 ноября. Новый состав Конгресса должен собраться 3 января, когда полный состав Палаты представителей будет голосовать за спикера.

По данным агентства, демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Президент Дональд Трамп останется в Белом доме, тогда как Конгресс будут контролировать демократы.

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