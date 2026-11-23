Конгрессмен-демократ от Калифорнии Джимми Гомес заявил, что 1 декабря сложит мандат в Палате представителей США. Как сообщает The Hill, он сказал, что после отчета Комитета Палаты представителей по этике не видит другого выхода.

Выводы комитета

В отчете комитета говорится о наличии существенных доказательств того, что Гомес допускал ненадлежащее поведение сексуального характера. В частности, в документе упоминаются нежелательные сексуальные домогательства и сексуальный контакт с сотрудником аппарата Палаты представителей.

Позиция Гомеса

Гомес заявил, что признает серьезность отчета и берет на себя полную ответственность за личные ошибки, которые допустил вне брака. В то же время он сообщил о существенных разногласиях с отчетом и его выводами, а также высказал претензии к процедуре рассмотрения.

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По словам конгрессмена, он добровольно сотрудничал с комитетом и отвечал на запросы информации. Гомес также утверждает, что в итоговом документе его показания использовали выборочно, а возможности ответить на отчет ему не предоставили.

Гомес и так должен был покинуть Конгресс после завершения срока полномочий: на промежуточных выборах он проиграл демократке Анджеле Гонсалес-Торрес, которую The Hill называет демократической социалисткой.

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