Конгрессмену-республиканцу Эли Крейну прогнозируют переизбрание в Палату представителей США от 2-го избирательного округа Аризоны. По оценке Decision Desk HQ, он должен во второй раз подряд победить демократа Джонатана Неза.

Прогноз опубликовали через неделю

Как сообщает The Hill, Decision Desk HQ обнародовала прогноз лишь через неделю после выборов, поскольку гонка была напряженной. В конце кампании борьба стала неожиданно конкурентной: республиканские структуры на общенациональном уровне вкладывали средства в округ, где президент Дональд Трамп одержал двузначное преимущество на выборах 2024 года.

В октябре Cook Political Report изменил оценку гонки с «вероятной победы республиканцев» на «преимущество республиканцев». Последний предвыборный прогноз Decision Desk HQ также относил округ к категории «вероятная победа республиканцев» и предсказывал преимущество действующего конгрессмена примерно в шесть процентных пунктов.

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Кампании Крейна и Неза

Крейн — бывший военнослужащий спецподразделения ВМС США и член консервативного объединения House Freedom Caucus. Впервые его избрали в Конгресс в 2022 году. Он также был среди республиканцев, которые в 2023 году голосовали за отстранение Кевина Маккарти от должности спикера Палаты представителей.

Нез, бывший президент Нации навахо, сосредоточил кампанию на стоимости жизни и экономических проблемах, а также критиковал поддержку Крейном повестки президента. В 2024 году Нез уже баллотировался против Крейна и проиграл примерно девять процентных пунктов. Округ охватывает значительную часть севера и востока Аризоны, включая Флагстафф и территорию Нации навахо. Если прогноз подтвердится, Крейн получит третий срок в Конгрессе.

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