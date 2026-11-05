Конгрессвумен от Индианы Эрин Хаучин в США объявила, что будет баллотироваться на должность главы конференции республиканцев в Палате представителей. Ее соперницей станет действующая глава конференции, конгрессвумен от Мичигана Лиза Макклейн. Как сообщает The Hill, эта должность будет важна для формирования посланий республиканцев, которые в следующем году окажутся в меньшинстве и будут готовиться противостоять повестке демократов в преддверии выборов 2028 года.

Аргументы Хаучин

В письме коллегам-республиканцам, разосланном в среду, Хаучин заявила, что возвращение партии к большинству зависит от ее посланий и способности эффективно их доносить. Она подчеркнула свой опыт в сфере связей с общественностью, коммуникаций и избирательных кампаний.

До избрания в Конгресс Хаучин руководила собственным PR-бизнесом, работала с кампаниями местного и национального уровня, получила степень магистра политического менеджмента и окончила Women’s Campaign School Йельского университета. Она также входит в Комитет по регламенту, Бюджетный комитет и Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей.

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Позиция Макклейн

Макклейн в своем письме назвала выборы во вторник разрушительной неудачей для конференции республиканцев и заявила, что не будет преуменьшать масштаб поражения. В то же время она отметила, что республиканцы готовы вернуться к политической борьбе и могут определить новый курс, опираясь на уже приобретенный опыт и связи.

В случае переизбрания Макклейн пообещала противодействовать демократам, критиковать их повестку и предлагать американцам видение будущего при республиканском руководстве. В публикации в X она заявила о поддержке 33 республиканцев Палаты представителей, включая председателя Комитета по ассигнованиям Тома Коула и председателя Комитета по надзору Джеймса Комера, а также двух кандидатов-республиканцев, избранных в Конгресс в этом избирательном цикле.

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