В США конгрессвумен от Мичигана Лиза Макклейн переизбрана главой конференции Республиканской партии в Палате представителей. Во внутрипартийном голосовании она победила конгрессмена Грега Стьюба от Флориды и конгрессвумен Эрин Хаучин от Индианы, сообщает The Hill.

Результаты голосования

По данным источника, знакомого с итогами голосования, Макклейн поддержали 93 республиканца. Хаучин получила 57 голосов, а Стьюб — 27.

Макклейн занимает должность главы конференции республиканцев с 2025 года. На этом посту она была одной из представительниц партии, которые доносили повестку президента Дональда Трампа и ключевые законодательные инициативы республиканцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После промежуточных выборов

После значительных потерь республиканцев на промежуточных выборах на прошлой неделе часть членов конференции выступала за смену главы партийных коммуникаций. В то же время Макклейн заручилась поддержкой более десятка однопартийцев, среди которых председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Том Коул и председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Джеймс Комер.

В письме коллегам Макклейн назвала результаты выборов сокрушительным провалом для конференции республиканцев и заявила, что партия готова вернуться к политической борьбе. Она также пообещала противодействовать повестке демократов и предложить американцам видение будущего при республиканском руководстве.

Читай нас в