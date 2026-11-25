Около 3,7 млн рабочих мест в европейской промышленности находятся под угрозой из-за финансовых трудностей предприятий, оценила консалтинговая компания McKinsey & Company. Риски также касаются более 500 млрд евро добавленной стоимости, сообщает Euronews.

Почти половина компаний испытывает финансовые трудности

По данным McKinsey, в 2025 году примерно 45% промышленных компаний, охваченных исследованием, находились в состоянии финансового напряжения или затруднений. В 2023 году таких предприятий было 39%, а в 2024-м — 42%. Предварительные показатели за 2026 год свидетельствуют, что рост этой доли ускоряется.

Индекс финансового здоровья промышленности McKinsey охватывает почти 1 200 европейских производителей — как публичных, так и частных — с выручкой более 100 млн евро. При оценке учитывались пять финансовых сигналов, в частности резкое падение прибыли и высокий уровень долга по сравнению с прибылью. Данные за 2025 год основаны на полной годовой информации S&P Capital IQ.

Затраты на труд и энергию

Наибольшая доля промышленных компаний в финансово сложном положении в 2025 году была зафиксирована в Португалии. Далее в рейтинге расположились Люксембург, Нидерланды и Испания. В Германии, крупнейшей экономике ЕС, этот показатель за год вырос на 12 процентных пунктов.

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McKinsey связывает ослабление позиций европейской промышленности, в частности, с более высокими затратами на труд и энергию по сравнению с Китаем. Согласно анализу компании, производительность труда в автомобильских исследованиях и разработках в Китае в 1,5 раза выше, чем в Европе. Средняя цена промышленной электроэнергии в Европе также более чем в 1,5 раза превышала показатели Китая и США.

Инвестиционный разрыв

В отчёте отмечается, что Китай в 2025 году потратил на валовые производительные инвестиции около 6 трлн долларов, или 5,5 трлн евро. McKinsey относит к таким инвестициям расходы на инфраструктуру, нежилые здания, машины, программное обеспечение, а также исследования и разработки. Расходы Европы составили примерно 3 трлн долларов, или 2,7 трлн евро.

McKinsey считает проблемы европейских промышленных компаний структурно решаемыми, но подчёркивает необходимость быстрых действий.

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