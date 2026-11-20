Консорциум компаний из Саудовской Аравии, Катара и Кувейта начал восстановление главной сирийской автомагистрали M5. Работы уже ведутся на участке к югу от Дамаска, сообщил министр транспорта Сирии Яруб Бадр в комментарии The National.

Автомагистраль длиной 465 км начинается возле пограничного перехода Насиб на границе с Иорданией, проходит через Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо и направляется к границе с Турцией. Она также соединена с трассой M4, которая ведет из Алеппо в портовый город Латакия.

Финансирование и участники

В консорциум входят кувейтская Combined Group Contracting Company, саудовская Al Rawaf Contracting Company, а также катарские Al Jaber Group и Al Mohannadi Group. По словам Бадра, часть расходов на проект будет покрыта из трехлетнего государственного финансирования дорог в объеме 670 млн долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Министр заявил, что M5 планируют полностью восстановить. Обновленная дорога будет иметь освещение, дорожные знаки и защитные барьеры, соответствующие международным стандартам. Власти также намерены отремонтировать две дороги, отходящие от M5 к пограничным переходам Баб-эль-Хава и Баб-эс-Салама.

Транспортный маршрут в Европу

В апреле Сирия, Турция и Иордания договорились развивать транспортный маршрут с юга на север с модернизированной сетью автодорог, которую планируют соединить с железнодорожной сетью Саудовской Аравии. Саудовская Аравия заявляла, что технико-экономическое обоснование железнодорожного проекта должно быть готово к концу года.

Бадр также сообщил, что Всемирный банк должен предоставить 200 млн долларов для ремонта наиболее поврежденных участков сирийской железной дороги. В то же время на переходе Насиб с Иорданией сохраняется скопление грузовиков, которое министр связал с таможенными процедурами.

Читай нас в