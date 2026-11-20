В Кении консорциум Frontier Minerals, в состав которого входят американские компании, выиграл тендер на разработку горнодобывающего проекта Mrima Hill в округе Квале. Он опередил семерых других претендентов, среди которых были компании из Китая и Австралии, сообщает BBC News.

Залежи оценивают более чем в 60 млрд долларов

По оценке, на территории Mrima Hill, расположенной недалеко от побережья Индийского океана, имеются залежи критически важных минералов стоимостью более 60 млрд долларов. Среди них — ниобий, который используется в производстве электромобилей, аэрокосмической и оборонной отраслях.

В Frontier Minerals входят Bunker Hill Mining Corp, American Resources Corporation и ReElement Technologies Corporation. Консорциум заявил, что планирует создать в Кении мощности по переработке и рафинированию минералов, чтобы большая часть экономической выгоды от ресурсов оставалась в стране.

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Возражения конкурентов и требования к проекту

Участок Mrima Hill охватывает около 390 акров леса. Местные жители обеспокоены тем, что добыча может навредить лесу и поставить под угрозу их наследие предков. Также возникает вопрос, получат ли общины вблизи месторождения выгоду от инвестиций.

Проект пока не может начаться: Frontier Minerals должен получить лицензию на разведку и выполнить регуляторные требования. По данным Reuters, два конкурента намерены оспорить результаты тендера. В частности, австралийская RareX утверждает, что Frontier Minerals не соблюл более ранний срок подачи заявки. Правительство Кении настаивает, что процедура отбора была открытой и прозрачной.

Тендер состоялся на фоне стремления США расширить доступ к африканским критически важным минералам, укрепить собственные цепочки поставок и снизить зависимость от Китая, который доминирует в переработке ряда таких ресурсов.

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