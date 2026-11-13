Конституционный суд Италии призвал срочно принять законодательные меры для сокращения переполненности пенитенциарных учреждений, одновременно сохранив защиту общества от возможной опасности со стороны осужденных. Об этом сообщает ANSA English.

Решение суда

Суд рассмотрел вопрос конституционной легитимности, поднятый Флорентийским судом по надзору за исполнением наказаний в отношении тюрьмы Солличчано во Флоренции. Конституционный суд признал этот вопрос неприемлемым, однако подчеркнул необходимость срочного вмешательства законодателей.

По мнению суда, одним из возможных шагов может быть корректировка или расширение критериев доступа к альтернативным видам наказания. Такую рекомендацию Конституционный суд уже высказывал в решении №279 от 2013 года.

Данные о заполненности учреждений

Согласно последним доступным данным правозащитной ассоциации Antigone, по состоянию на 30 апреля 2026 года уровень переполненности итальянских тюрем составлял 139,1%. В конце апреля в стране содержались 64 436 заключенных.

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Теоретическая вместимость итальянских тюрем составляла 51 265 мест, однако фактически доступными были только 46 318. В 73 учреждениях заполненность достигала как минимум 150%, а в восьми превышала 200%. Не переполненными были только 22 тюрьмы.

Насилие и самоубийства

В отчете Antigone также отмечается, что число доступных мест в тюрьмах сократилось на 537 после объявления правительственного плана по увеличению вместимости. Переполненность связывают с ростом насилия и высоким уровнем самоубийств среди заключенных.

Количество нападений между заключенными выросло на 73% — с 3356 в 2021 году до 5812 в 2025 году. В прошлом году в итальянских тюрьмах как минимум 82 человека совершили самоубийство; по оценке Antigone, показатель 2026 года может быть таким же или выше.

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