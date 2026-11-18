В Германии Федеральный конституционный суд отклонил жалобу партии BSW относительно повторного подсчёта голосов на выборах в Бундестаг. Суд постановил, что повторный подсчёт не требуется, сообщает Der Spiegel.

Результат выборов

BSW получила 4,981% голосов и немного не преодолела пятипроцентный избирательный барьер. С момента объявления результата партия оспаривала итог подсчёта.

По данным издания, обжалование было связано именно с результатом, согласно которому партии не хватило голосов для преодоления пятипроцентного барьера.

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Жалоба BSW

BSW, или Bündnis Soziale Gerechtigkeit, является партией, основанной Сарой Вагенкнехт. Она требовала пересмотреть уже подсчитанные голоса на выборах в немецкий парламент.

Решение суда

Федеральный конституционный суд не поддержал это требование, поэтому жалоба партии не увенчалась успехом. Судебное решение не изменило итог голосования, поскольку повторный подсчёт не был назначен. Der Spiegel сообщил о решении 18 ноября 2026 года.

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