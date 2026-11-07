Консульство Китая в Мельбурне призвало местные власти провести тщательное расследование и строго наказать виновного в смерти китайского курьера, которого смертельно ранили ножом в центре Мельбурна, Австралия. Как сообщает South China Morning Post, погибшему было 47 лет, он происходил из северо-западной китайской провинции Шэньси.

Нападение в центре Мельбурна

По данным полиции штата Виктория, вечером в пятницу двое курьеров столкнулись с мужчиной, который вмешивался в их велосипеды. После этого между ними произошла стычка. Одного из курьеров смертельно ранили ножом, другого доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

В субботу утром полиция задержала 51-летнего подозреваемого, который остается под стражей. Китайское консульство заявило, что серьезно относится к инциденту и активировало механизм экстренного реагирования. Генеральный консул Китая поддерживает связь с семьей погибшего и помогает с дальнейшими организационными вопросами.

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Реакция сообщества и платформы

Законодатель штата Виктория Ричард Велч заявил, что сообщество шокировано преступлением. Двое клиентов, которым погибший ранее доставлял заказы, а также владельцы ресторанов, с которыми он работал, называли его терпеливым и добрым человеком. В городе ожидалось проведение акции протеста и вечера памяти со свечами.

Инцидент также привлек внимание к безопасности работников платформенной занятости. Курьеры, зарегистрированные на платформе HungryPanda, сообщали в интернете, что ранее с них якобы взимали деньги за украденные заказы. Петиция с призывом проверить политику компании в отношении таких случаев и возможных рисков для работников собрала более 4 тысяч подписей.

HungryPanda в заявлении подчеркнула, что никогда не требует от курьеров преследовать или вступать в конфронтацию с людьми для возврата заказа. Компания также заявила, что курьеры не подвергаются удержаниям или штрафам, если доставку сорвали кража, ограбление или угроза безопасности.

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