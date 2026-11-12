В Вашингтоне командующий подводными силами Тихоокеанского флота США контр-адмирал Крис Кавано заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия реализуют оборонное партнерство AUKUS по плану, а по отдельным направлениям — с опережением графика. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на его выступление на ежегодном симпозиуме Submarine League. В то же время адмирал не уточнил, какие именно направления программы опережают запланированные сроки.

Ротационные силы в Австралии

Первый компонент AUKUS предусматривает обеспечение Австралии атомными подводными лодками класса Virginia к 2032 году. Кавано назвал свидетельством прогресса реактивацию весной 3-й эскадры подводных лодок, которая поддерживает создание Submarine Rotational Force-West на базе Королевского военно-морского флота Австралии HMAS Stirling.

В рамках этой инициативы США и Великобритания должны обеспечить на базе HMAS Stirling ротационное присутствие атомных многоцелевых подводных лодок — до четырех американских и одной британской. В октябре три страны объявили, что первой лодкой, предназначенной для Submarine Rotational Force-West, станет американская USS Colorado класса Virginia.

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USS Colorado прибыла в Австралию 27 октября для запланированного месячного технического обслуживания. По данным Пентагона, в конце следующего года лодка должна вернуться, чтобы развернуть первую ротационную группу на базе HMAS Stirling.

Учения автономных систем

Кавано также упомянул морские учения Maritime Big Play у побережья Калифорнии, которые США, Великобритания и Австралия недавно завершили в рамках второго компонента AUKUS. Королевский военно-морской флот Великобритании назвал их крупнейшей демонстрацией беспилотных и автономных технологий с участием трех стран. В учениях использовали более 40 технологий, включая пилотируемые, беспилотные и многодоменные автономные системы. ВМС США сообщили, что целью маневров была интеграция зрелых роботизированных и автономных систем в морские операции коалиции AUKUS.

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