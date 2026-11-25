Координатор гуманитарной помощи ООН Том Флетчер прибыл в Йемен и призвал обеспечить срочный, безопасный и устойчивый доступ гуманитарной помощи к гражданскому населению, в частности в городе Таиз. Он заявил, что боевые действия, опасность и жесткие ограничения на ключевых маршрутах поставок лишают семьи доступа к продовольствию и лекарствам.

Как сообщает UN News, по словам Флетчера, по всей стране голодают миллионы людей. Он подчеркнул, что больницы и службы экстренного реагирования подвергаются атакам, а Йемен после многих лет конфликта все глубже погружается в кризис.

Перемещение людей и нехватка средств

По данным ООН, с августа свои дома покинули около 364 тысяч человек, а только за последнюю неделю — десятки тысяч. Флетчер заявил, что значительное недофинансирование гуманитарной работы поставило международное гуманитарное реагирование на грань срыва, хотя группы помощи продолжают работать в особенно опасных условиях.

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Среди неотложных приоритетов он назвал безопасный и устойчивый доступ к гражданским лицам, нуждающимся в поддержке, отдельно выделив Таиз. По словам чиновника, гуманитарная система в мире перегружена, недофинансирована и подвергается атакам, а в Йемене гуманитарное реагирование больше всего отстает от потребностей.

Призыв освободить задержанных сотрудников

Флетчер также призвал хуситов немедленно и безусловно освободить задержанных сотрудников ООН и других гуманитарных организаций. По состоянию на середину октября у хуситов находился 71 сотрудник ООН.

В прошлом месяце стало известно о смерти сотрудника ООН по правам человека Мохаммада эль-Шами, которого хуситы удерживали более двух лет. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что семья эль-Шами узнала о его смерти лишь через несколько недель после этого. Спецпосланник ООН Ханс Грундберг ранее сообщал Совету Безопасности, что многие задержанные имеют серьезные проблемы со здоровьем.

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