Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) планирует в 2027 году начать серийное производство нового ударного вертолёта для Корпуса морской пехоты. Вертолёт Marine Attack Helicopter (MAH) впервые публично продемонстрировали в Хвасоне, провинция Кёнгидо, сообщает Korea Herald.

Вертолёт для морских десантов

MAH создан на базе многоцелевого вертолёта KUH-1 Surion, который поступил на вооружение в 2012 году. Его морская модификация Marineon предназначена для перевозки морских пехотинцев с кораблей в районы высадки, тогда как новая машина должна обеспечивать огневую поддержку во время десантных операций.

По данным KAI, вертолёт сможет уничтожать позиции противника и средства противовоздушной обороны, прикрывая транспортные вертолёты и подразделения морской пехоты. Разработку MAH начали в октябре 2022 года, а первый прототип совершил полёт в декабре 2024 года. Всего компания построила три прототипа, которые прошли испытания со стрельбами и эксплуатацией на кораблях.

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Вооружение и характеристики

Вертолёт оснащён турельной 20-мм пушкой с боекомплектом до 600 снарядов, ракетами классов «воздух — земля» и «воздух — воздух», а также управляемыми и неуправляемыми ракетами. Защиту кабины усилили до уровня, который должен выдерживать попадания пуль 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта; для Surion указывали защиту от пуль калибра 7,62 мм.

Длина MAH вместе с винтом составляет около 19 метров, высота — 5 метров, а размах крыльев для крепления вооружения — 6,1 метра. Максимальная скорость оценивается примерно в 137 узлов, а продолжительность полёта с полным запасом топлива — до четырёх с половиной часов.

Заявление об экспортном потенциале

Президент KAI Ким Чон Чхоль заявил, что огневая мощь новой машины сопоставима с американским AH-64 Apache, однако её стоимость может быть примерно вдвое ниже. По его словам, Apache в зависимости от комплектации и условий закупки может стоить от 50 млн долларов за единицу.

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