Король Бельгии Филипп предоставил премьер-министру Барту Де Веверу дополнительное время для достижения договоренности по бюджету после нескольких дней безрезультатных переговоров между партиями правительственной коалиции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Переговоры без прорыва

Де Вевер проинформировал короля о состоянии переговоров во время встречи в Королевском дворце. Ранее в понедельник состоялось совещание с участием меньшей группы членов правительства.

В заявлении дворца отметили, что король выразил сожаление из-за отсутствия прогресса и призвал премьера как можно скорее достичь соглашения. Он также обратился ко всем сторонам с призывом поставить общественные интересы на первое место и взять на себя ответственность за недопущение углубления политического кризиса.

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Риск падения правительства

После встречи Де Вевер заявил, что созовет лидеров партий коалиции для обсуждения путей выхода из тупика. По его словам, ключевая переговорная группа правительства не смогла согласовать бюджетные рамки, поскольку один из коалиционных партнеров отверг предложенный компромисс. Как сообщает агентство, вероятно, речь шла о фламандской социалистической партии Vooruit.

Премьер предупредил, что отсутствие соглашения до конца года фактически приведет к падению правительства, поскольку временные бюджетные механизмы достигнут 12-месячного лимита. Де Вевер продолжит информировать короля о ситуации на еженедельных встречах.

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