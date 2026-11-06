Король Бельгии отклонил отставку премьер-министра Барта Де Вевера — Anadolu Agency
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер продолжит бюджетные переговоры после того, как король Филипп отклонил его отставку и поручил немедленно возобновить консультации. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление Королевского дворца.
Консультации в Королевском дворце
Решение было принято после встречи монарха с Де Вевером в Королевском дворце и консультаций с лидерами пяти партий, формирующих правительственное большинство.
Премьер-министр подал королю заявление об отставке в понедельник после того, как партнеры по коалиции не смогли достичь согласия по бюджетным мерам.
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Обещание компромисса
Лидеры всех пяти партий подтвердили намерение согласовать обоснованную бюджетную траекторию на следующие три года и завершить переговоры как можно скорее. Они также официально обязались пойти на уступки, необходимые для достижения договоренности в правительстве.
Король подчеркнул необходимость найти справедливый баланс между сохранением социальной сплоченности и стимулированием экономического роста. Де Вевер должен доложить королю 16 ноября.