Король Великобритании Карл III поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за проведение климатического саммита ООН COP31 в Анталье и призвал мировых лидеров воплощать взятые обязательства в конкретные действия. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление Министерства окружающей среды Турции.

Письмо участникам саммита

В письме, адресованном Эрдогану и президенту COP31 Мурату Куруму, который также является министром окружающей среды Турции, Карл III поблагодарил страну за объединение международного сообщества в критический момент. Он также отметил роль Австралии как председателя переговорного процесса на саммите.

Британский монарх заявил, что сообщества в разных частях мира уже сталкиваются с экстремальной жарой, наводнениями, засухами, лесными пожарами и штормами. По его словам, изменение климата больше не является отдаленной угрозой, а становится все более ощутимой реальностью.

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Метан и чистая энергия

Карл III назвал устранение к 2030 году предотвратимых выбросов метана и утечек в нефтегазовом секторе одним из самых быстрых способов замедлить потепление в ближайшей перспективе. Он также подчеркнул необходимость перехода от ископаемого топлива.

Среди других приоритетов монарх назвал ускорение перехода на чистую энергию, защиту лесов и океанов, развитие зеленой электрификации и повышение устойчивости уязвимых сообществ. Для достижения этих целей, отметил он, необходимы значительное финансирование и сотрудничество правительств, бизнеса, инвесторов и гражданского общества.

По мнению Карла III, перебои на рынках ископаемого топлива также продемонстрировали значение возобновляемой энергетики для энергетической безопасности и устойчивости. Он призвал участников саммита в Анталье продемонстрировать не только амбиции, но и решимость действовать.

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